Fresque du Climat Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon

Meudon

Fresque du Climat Lundi 6 février, 18h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Hi ! Venez découvrir les causes & les effets du réchauffement climatique ! Prenez du recul et comprenez les enjeux climatiques dans leur globalité. Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Vous êtes tentés de participer au grand défi du changement climatique ? Venez vous informer sur les enjeux liés au climat et échanger sur les leviers d’actions pour y répondre. Vous aurez toutes les cartes en main !

2023-02-06T18:00:00+01:00

2023-02-06T19:30:00+01:00

