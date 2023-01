Apéro Anti-Gaspi Plancha Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Apéro Anti-Gaspi Plancha Éco-atelier Pierre-Rabhi, 27 janvier 2023, Meudon. Apéro Anti-Gaspi Plancha Vendredi 27 janvier, 18h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée Libre

Venez partager un apéro avec des aliments équilibrés Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Nous vous invitons à partager un petit apéro anti-gaspi avec des aliments bio .

Venez partager des moments conviviaux et équilibrés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:00:00+01:00

2023-01-27T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Éco-atelier Pierre-Rabhi Adresse Allée du Canada, Meudon Fleury Ville Meudon lieuville Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Departement Hauts-de-Seine

