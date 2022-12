GPSO : Atelier vélo Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

GPSO : Atelier vélo Éco-atelier Pierre-Rabhi, 14 janvier 2023, Meudon. GPSO : Atelier vélo Samedi 14 janvier 2023, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Ateliers vélo GPSO : sensibilisation avec Cocyclette et aide à l’autoréparation + Marquage bicycode avec Solicycle. handicap moteur mi Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Ateliers vélo GPSO : sensibilisation avec Cocyclette et aide à l’autoréparation + Marquage bicycode avec Solicycle.

Pour tout vélo mécanique. (partie mécanique uniquement pour les vélos électriques).

Salle de l’atelier de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T14:00:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00 public

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Éco-atelier Pierre-Rabhi Adresse Allée du Canada, Meudon Fleury Ville Meudon lieuville Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Departement Hauts-de-Seine

Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

GPSO : Atelier vélo Éco-atelier Pierre-Rabhi 2023-01-14 was last modified: by GPSO : Atelier vélo Éco-atelier Pierre-Rabhi Éco-atelier Pierre-Rabhi 14 janvier 2023 Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine