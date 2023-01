Redistribution des invendus alimentaires bio Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Redistribution des invendus alimentaires bio Éco-atelier Pierre-Rabhi, 13 janvier 2023, Meudon. Redistribution des invendus alimentaires bio 13 janvier – 17 février, les vendredis Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Venez recupérer des produits alimentaires, c’est bon pour la planète et votre portefeuille Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Souhaitez vous donner un coup de main à la planète, manger des produits sains et lutter contre le gaspillage alimentaire ?

Dans le cadre de notre projet Panier Croquant-Craquant, nous vous invitons tous les vendredis de 16h30 à 18h à partir du vendredi 13 Janvier à l’Eco-atelier Pierre-Rabhi.

Au programme :

– Redistribution des invendus alimentaires bio. (Premier venu, premier servi)

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T16:30:00+01:00

2023-02-17T18:00:00+01:00

