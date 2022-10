Atelier culinaire adultes : faire son pain au levain Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier culinaire adultes : faire son pain au levain Samedi 19 novembre, 09h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi

125€ l’atelier

Par Vanessa Chang, boulangère exploratrice de saveurs et Florence Battut, permacultrice cultivatrice de liens. handicap moteur mi Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Faire son pain au levain maison nécessite de comprendre ce qu’est le levain (comment le nourrir, l’entretenir et le réactiver pour lui donner encore plus de force et de saveur) et d’apprendre des techniques spécifiques. Au cours de l’atelier, vous apprendrez de nombreux gestes : pétrir, pointer, rabattre, façonner, enfourner… Vous réaliserez une partie du repas partagé pour le midi, repartirez avec votre pain ainsi que les recettes afin de les réaliser chez vous et régaler vos proches.

