Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui sur inscription : 02 40 99 28 01 Besoin d’être aiguillé dans votre recherche de logement ? Besoin de conseils pour établir votre budget ? Participez à un cycle de 5 ateliers qui vous apporteront des pistes de réflexion depuis la recherche de votre logement jusqu’à votre installation dans celui-ci ! Eco-appart Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer

Eco-appart
8 Rue Maurice Sibille
Nantes 44000

