Eco-animations à Paris plages Parc des Rives de Seine Paris

Eco-animations à Paris plages Parc des Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h

gratuit

Dans le cadre de Paris Plages 2021, découvrez des animations en lien avec la gestion et le tri des déchets. Animations : Déchets, Tri & Prévention (Cycle de vie, que deviennent les déchets, la roue des déchets, le papier dans tous ses états, jeu du tri, tri’athlon, basket tri, atelier « fait maison », panier 0 déchet…) Sensibilisation à la Gestion et au Tri des déchets par des éco-animateurs lors de déambulations plusieurs fois par semaine. Animations : Déchets, Tri & Prévention (Cycle de vie, que deviennent les déchets, la roue des déchets, le papier dans tous ses états, jeu du tri, tri’athlon, basket tri, atelier « fait maison », panier 0 déchet…) Détails des dates et horaires des animations à venir. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Atelier / Cours Parc des Rives de Seine Square Federico Garcia-Llorca/Pont Louis-Philippe Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (288m) 7 : Pont Marie (305m)

Contact :SYCTOM https://www.syctom-paris.fr/accueil.html Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-10T14:00:00+02:00_2021-07-10T18:00:00+02:00;2021-07-12T14:00:00+02:00_2021-07-12T18:00:00+02:00;2021-07-13T14:00:00+02:00_2021-07-13T18:00:00+02:00;2021-07-14T14:00:00+02:00_2021-07-14T18:00:00+02:00;2021-07-15T14:00:00+02:00_2021-07-15T18:00:00+02:00;2021-07-16T14:00:00+02:00_2021-07-16T18:00:00+02:00;2021-07-17T14:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00;2021-07-19T14:00:00+02:00_2021-07-19T18:00:00+02:00;2021-07-20T14:00:00+02:00_2021-07-20T18:00:00+02:00;2021-07-21T14:00:00+02:00_2021-07-21T18:00:00+02:00;2021-07-22T14:00:00+02:00_2021-07-22T18:00:00+02:00;2021-07-23T14:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00;2021-07-24T14:00:00+02:00_2021-07-24T18:00:00+02:00;2021-07-26T14:00:00+02:00_2021-07-26T18:00:00+02:00;2021-07-27T14:00:00+02:00_2021-07-27T18:00:00+02:00;2021-07-28T14:00:00+02:00_2021-07-28T18:00:00+02:00;2021-07-29T14:00:00+02:00_2021-07-29T18:00:00+02:00;2021-07-30T14:00:00+02:00_2021-07-30T18:00:00+02:00;2021-07-31T14:00:00+02:00_2021-07-31T18:00:00+02:00;2021-08-02T14:00:00+02:00_2021-08-02T18:00:00+02:00;2021-08-03T14:00:00+02:00_2021-08-03T18:00:00+02:00;2021-08-04T14:00:00+02:00_2021-08-04T18:00:00+02:00;2021-08-05T14:00:00+02:00_2021-08-05T18:00:00+02:00;2021-08-06T14:00:00+02:00_2021-08-06T18:00:00+02:00;2021-08-07T14:00:00+02:00_2021-08-07T18:00:00+02:00;2021-08-09T14:00:00+02:00_2021-08-09T18:00:00+02:00;2021-08-10T14:00:00+02:00_2021-08-10T18:00:00+02:00;2021-08-11T14:00:00+02:00_2021-08-11T18:00:00+02:00;2021-08-12T14:00:00+02:00_2021-08-12T18:00:00+02:00;2021-08-13T14:00:00+02:00_2021-08-13T18:00:00+02:00;2021-08-14T14:00:00+02:00_2021-08-14T18:00:00+02:00;2021-08-16T14:00:00+02:00_2021-08-16T18:00:00+02:00;2021-08-17T14:00:00+02:00_2021-08-17T18:00:00+02:00;2021-08-18T14:00:00+02:00_2021-08-18T18:00:00+02:00;2021-08-19T14:00:00+02:00_2021-08-19T18:00:00+02:00;2021-08-20T14:00:00+02:00_2021-08-20T18:00:00+02:00;2021-08-21T14:00:00+02:00_2021-08-21T18:00:00+02:00

©Josephine Brueder/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Rives de Seine Adresse Square Federico Garcia-Llorca/Pont Louis-Philippe Ville Paris lieuville Parc des Rives de Seine Paris