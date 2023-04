COMPLET – Animaux au fil de l’eau Ecluzelles – Maison des Espaces Naturels, 21 août 2023, ECLUZELLES.

le séjour est tourné autour de la thématique du développement durable et de la transition écologique tout en abordant les activités physiques et sportives.

Lors de ce séjour se sera l’occasion de pratiquer une initiation à l’équitation pour permettre aux enfants de développer une estime de soi et découvrir le Patrimoine du plan d’eau d’Ecluzelles d’une certaine manière.

A cela sera également proposé des randonnées et courses d’orientations pour associer les déplacements sur l’eau (balade en croiseur) et terrestre qui permettent de découvrir le Patrimoine Environnemental avec un autre regard.

Pour compléter cette offre, une sensibilisation écologique, citoyenne et éducation au développement durable sera proposée par une initiation à la pêche, découvertes des oiseaux, de la faune et de la flore du plan d’eau ainsi que des outils de sensibilisations à la transition énergétique : le cycle de l’eau, le recyclage des déchets, etc.

Le centre est implanté au bord du plan d'eau d'Ecluzelles-Mézières, localisé à moins d'une heure de Paris.

C’est un lieu idéal pour se balader, se ressourcer et découvrir une flore et une faune rare.

Le centre à une capacité d’accueil de 50 enfants pouvant être hébergés dans des chambres de 2 à 8 lits.

Les activités pourront avoir lieu dans le parc extérieur sécurisé, dans l’enceinte de l’équipement avec son foyer et sa salle pédagogique attenante à l’espace muséographique mais surtout dans la Nature !

Une flotte de vélo ainsi que des jeux extérieurs sont disponibles.

La restauration est prévue en liaison froide par un prestataire de proximité et la salle de restauration donne sur le plan d’eau.

Nettoyage plusieurs fois par jour de toutes les surfaces avec une attention particulière au sanitaires, lieu de passage, zones de contact (poignés de porte, dossier de chaises…)

Pause hygiène régulière dans la journée avec lavage des mains par petits groupe.

