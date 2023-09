Randonnée pédestre à Éclusier-Vaux Éclusier-Vaux Éclusier-Vaux Catégories d’Évènement: Éclusier-Vaux

Le Comité FFRandonnée Somme organise une journée de randonnée patrimoine « les Hauts lieux de mémoire dans le Pays du Coquelicot-sur les pas de Blaise Cendrars »

Ouverte à toutes et tous sur pré-inscription, la manifestation a pour objectif de faire découvrir les paysages façonnés par la Somme, les lieux historiques et géologiques de notre beau territoire. 8h30 : rendez-vous rue de Frise à la sortie d’Éclusier-Vaux (parking près de la Somme)

9h : Randonnée pédestre contée (12km)

12h30 : pique-nique tiré du coffre

14h30 : randonnée pédestre commentée vers Cappy (9km) Éclusier-Vaux Éclusier-Vaux Éclusier-Vaux 80340 Somme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T08:30:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Éclusier-Vaux, Somme
Lieu Éclusier-Vaux
Ville Éclusier-Vaux
Departement Somme

