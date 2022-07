Visite du canot de sauvetage « Yvon Salaün » monument historique Ecluses port de Morlaix (Finistère) Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Visite du canot de sauvetage « Yvon Salaün » monument historique Ecluses port de Morlaix (Finistère), 17 septembre 2022, Morlaix. Visite du canot de sauvetage « Yvon Salaün » monument historique 17 et 18 septembre Ecluses port de Morlaix (Finistère)

entrée libre

Ancien canot de sauvetage Yvon Salaün, classé en 2016 Ecluses port de Morlaix (Finistère) Route du Dourduff 296200 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne visite libre gratuite, , stationnement à proximité

+33 6 30 89 22 17 http://www.yvonsalaun.fr https://canotsdesauvetage.com/yvonsalaun.php;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/bateau-de-sauvetage-dit-yvon-salaun/8e4464ff-8fa3-456c-8749-effcf7951e41;https://www.dailymotion.com/video/x4ewmvk Ancien canot de sauvetage « Yvon Salaün » Le canot de sauvetage « Yvon Salaün » construit en 1955, a été en service à la station de Portsall pendant 43 ans. Il porte le nom d’un ancien marin engagé dans les Forces Françaises Libres durant la seconde guerre mondiale. Le canot a effectué sa dernière sortie de sauvetage le 5 septembre 1998, puis il a été repris et conservé par l’Association pour la Conservation des Anciens Canots de Sauvetage. Classé Monument Historique depuis 2016, le bateau participe à des rassemblements de navires anciens et sert aussi de bateau comité de courses et de surveillances de régates.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 Sébastien Richard

Age minimum 4 Age maximum 99

