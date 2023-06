Vide grenier à Saint-Léger Écluse Saint-Léger, 24 juin 2023, Saint-Léger.

Saint-Léger,Lot-et-Garonne

A la confluence de la Baïse et de la Garonne, venez vous promener dans ce beau cadre naturel où se tiendra un vide-greniers avec de nombreux exposants. Buvette et petite restauration sur place.

Emplacements sur réservation.

2023-06-24

Écluse

Saint-Léger 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



At the confluence of the Baïse and Garonne rivers, come and stroll through this beautiful natural setting, where a garage sale will be held with numerous exhibitors. Refreshments and snacks on site.

Pitches on reservation

En la confluencia de los ríos Baïse y Garona, venga a pasear por este bello paraje natural, donde se celebrará una venta de garaje con numerosos expositores. Refrescos y tentempiés in situ.

Parcelas bajo reserva

Am Zusammenfluss von Baïse und Garonne können Sie in dieser schönen natürlichen Umgebung spazieren gehen, wo ein Flohmarkt mit zahlreichen Ausstellern stattfindet. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Stellplätze auf Reservierung

