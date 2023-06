Festival Convivencia Ecluse du Sanglier Ayguesvives, 10 juillet 2023, Ayguesvives.

Festival Convivencia Lundi 10 juillet, 20h00 Ecluse du Sanglier Entrée libre

Le festival le plus lent du monde vous donne rendez-vous du 1er au 25 juillet 2023

☀ Si vous venez cet été sur les canaux du Midi vous croiserez forcément la péniche du Convivencia – Scène navigante de musiques du monde !

Chaque année, la péniche Tourmente, longue de 30 mètres, se transforme en scène de concert ? pour accueillir des artistes venu.es des quatre coins du monde.

Allongé.e dans un transat ⛱ ou au bord de l’eau ?mélomane ou simple curieux.euse, seul.e ou à plusieurs, laissez-vous embarquer par les puissantes vibrations des musiques du monde ? émanant de la péniche. Appréciez autrement les canaux du Midi avec Convivencia – Scène navigante de musiques du monde.

ETAPE à Ayguesvives LUNDI 10 Juillet 2023 à l’écluse du Sanglier, au programme :

PETRA NACHTMANOVA à 20h00

Voyageuse infatigable et toujours sur les routes, Petra Nachtmanova accompagnée de son Saz (luth à manche long) nous fait découvrir ses chansons populaires d’Anatolie orientale qui parlent d’amour, de douleur, de distance et d’exil.

LUCAS SANTTANA à 21h30

Le chanteur, multi-instrumentiste, auteur-compositeur souhaite ré-enchanter notre vie sur terre en commençant par redéfinir l’idée du Paradis. L’artiste bahianais y dégaine, avec poésie et introspection, sa bossa-nova de combat et son regard clairvoyant sur la situation politique et sociale du Brésil.

Ecluse du Sanglier écluse du sanglier, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T20:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:30:00+02:00

