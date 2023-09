Alfortville – Balade vers la Bibliothèque François Mitterrand Écluse du Port à l’Anglais Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

Val-de-Marne Alfortville – Balade vers la Bibliothèque François Mitterrand Écluse du Port à l’Anglais Alfortville, 17 septembre 2023, Alfortville. Alfortville – Balade vers la Bibliothèque François Mitterrand Dimanche 17 septembre, 13h45 Écluse du Port à l’Anglais confirmez votre participation par mail à alfortville [at] mdb-idf.org À prévoir : un antivol

un goûter et, surtout, de l’eau Balade à rythme tranquille, environ 15 kilomètres aller-retour Écluse du Port à l’Anglais 103 Quai Blanqui, 94140 Alfortville Alfortville 94140 Pont du Port à l’Anglais Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alfortville, Val-de-Marne Autres Lieu Écluse du Port à l'Anglais Adresse 103 Quai Blanqui, 94140 Alfortville Ville Alfortville Departement Val-de-Marne Lieu Ville Écluse du Port à l'Anglais Alfortville latitude longitude 48.799027;2.418644

Écluse du Port à l'Anglais Alfortville Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alfortville/