ESCALES AU BORD DE L’EAU À ORIGNÉ Ecluse de la Benâtre Origné, 12 juillet 2023, Origné.

Origné,Mayenne

Escales au bord de l’eau animera différents sites au bord de la Mayenne du 10 au 13 juillet 2023. L’occasion de profiter en famille, entre collègues ou entre amis, d’un moment festif avec le concert du groupe Mémé les watts tout en profitant d’un cadre naturel !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

Ecluse de la Benâtre

Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire



Escales au bord de l’eau will enliven various sites along the Mayenne from July 10 to 13, 2023. An opportunity to enjoy a festive moment with family, colleagues or friends, with a concert by the group Mémé les watts, while enjoying a natural setting!

Del 10 al 13 de julio de 2023, Escales au bord de l’eau dará vida a varios lugares de la Mayenne. Es la ocasión perfecta para que familias, compañeros y amigos disfruten de un concierto festivo del grupo Mémé les watts en un entorno natural

Escales au bord de l’eau wird vom 10. bis 13. Juli 2023 verschiedene Orte am Ufer der Mayenne beleben. Die Gelegenheit, mit der Familie, Kollegen oder Freunden einen festlichen Moment mit dem Konzert der Gruppe Mémé les watts zu genießen und dabei die natürliche Umgebung zu erleben!

