ESCALES AU BORD DE L’EAU Ecluse de Bas Hambers Martigné-sur-Mayenne, 11 juillet 2023, Martigné-sur-Mayenne.

Martigné-sur-Mayenne,Mayenne

Cet événement festif et gratuit a pour objectif de valoriser les bords de la Mayenne pendant l’été. Il s’agit de mettre en lumière les enjeux environnementaux de plusieurs sites au bord de la rivière et inciter les mayennais à découvrir le patrimoine naturel de ces sites..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Ecluse de Bas Hambers Halte Fluviale de Montgiroux

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire



The aim of this free, festive event is to promote the banks of the Mayenne during the summer. The aim is to highlight the environmental challenges of several riverside sites and encourage the Mayenne population to discover their natural heritage.

El objetivo de este evento festivo y gratuito es promocionar las riberas del Mayenne durante el verano. Se trata de poner de relieve los problemas medioambientales de varios lugares ribereños y animar a los habitantes de Mayenne a descubrir su patrimonio natural.

Diese festliche und kostenlose Veranstaltung hat zum Ziel, die Ufer der Mayenne während des Sommers aufzuwerten. Es geht darum, die Umweltbelange mehrerer Orte am Flussufer zu beleuchten und die Bewohner der Mayenne dazu anzuregen, das Naturerbe dieser Orte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-14 par eSPRIT Pays de la Loire