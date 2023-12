Balade lever de soleil au kiosque de Gravelle Ecluse d’Alfortville Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

Val-de-Marne Balade lever de soleil au kiosque de Gravelle Ecluse d’Alfortville Alfortville, 17 décembre 2023, Alfortville. Balade lever de soleil au kiosque de Gravelle Dimanche 17 décembre, 07h45 Ecluse d’Alfortville Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-17T07:45:00+01:00 – 2023-12-17T12:00:00+01:00 Une balade Vélo pour tous est prévue Dimanche 17/12 MATIN Balade matinale – direction le kiosque de Gravelle (Bois de Vincennes)! Nous petit déjeunerons tous ensemble en admirant (si la météo nous le permet) le lever de Soleil (prévu à 8h39 le 17/12) Et suivi d’une balade dans le bois de Vincennes si le coeur nous en dit. N’oubliez pas vos lumières et vêtements chauds :-) et pensez à bien regonfler vos pneus :-) Pourriez-vous SVP me confirmer votre participation? A bientôt!

Merci – Sabine & Karine

06 68 09 88 31 Dimanche 17 Décembre – lever de soleil au kiosque de Gravelle RDV 7h45 à l’Ecluse d’Alfortville (sous le Pont à l’Anglais) – Départ 8h00 ou bien RDV directement au Kiosque de Gravelle (Bois de Vicennes) à 8h30 Petit dej à prévoir + EAU/Boissons chaudes Compter env 12 KM Aller-Retour Fin de la balade: fin de matinée IMPORTANT: – Pour adhérer à MDB: MDB – Adhérer à l’association (mdb-idf.org) – Merci de communiquer votre n° de téléphone portable si vous souhaitez être rajouté au Groupe What’sApp de l’antenne

Ecluse d'Alfortville 103 Quai Blanqui, 94140 Alfortville Alfortville 94140 La Mairie Val-de-Marne

Balade

Détails

Catégories d'Évènement: Alfortville, Val-de-Marne

Autres

Code postal 94140

Lieu Ecluse d'Alfortville

Adresse 103 Quai Blanqui, 94140 Alfortville

Ville Alfortville

Departement Val-de-Marne

