Festival Convivencia, scène navigante de musiques du monde | Olena Uutai et Laura Rebolloso 7 et 8 juillet Écluse, Castanet-Tolosan Pour les concerts entrée libre, gratuits et sans réservation. Pour les stages et masterclass du samedi 8 juillet, payants et sur réservation.

Dans la soirée, deux concerts sont programmés sur la scène flottante.

A 20h00, seule en scène, Olena Uutai déclenche des aurores boréales. Entre ses lèvres, les sons déferlent en cascades. Son tambour chamanique convoque les oiseaux du rêve. Olena Uutai dévoile la féerie d’une nature sauvage, l’univers magnétique de l’Orient sibérien. Une expérience unique.

A 21h30, Laura Rebolloso, musicienne et compositrice emblématique du Sud du Mexique, elle fait partie des premières femmes instrumentistes à jouer le répertoire du Son Jarocho à la « leona ». Pour ce concert inédit, Laura Rebolloso invite Sirani Guevarra (Mexique), Charlotte Espieussas et Pierre Campistron (Toulouse).

Laura Rebolloso : chant, guitare basse (leona), requinto

Sirani Guevarra : chant, jarana, zapateado

Charlotte Espieussas : chant, percussions, accordéon

Pierre Campistron : chant, leona, jarana

Et dès 16h00 l’émission Radio Convivencia est à écouter en direct, allongé.e dans un transat. Les reporters du jour sont les jeunes des associations Parenthèses et Aygu’Ados.

Les concerts sont gratuits et sans réservation.

Restauration avec Papilles Sauvages + Buvette (venez avec votre gobelet ! ) et stand de vigneron.nes du territoire.

Pour vous rendre sur site, privilégiez les transports en commun, le covoiturage, le vélo… ou le canoë !

Pour + d’infos : https://convivencia.eu/festival-convivencia/castanet-tolosan/#concerts

Et aussi… le samedi 8 juillet à Ramonville-St-Agne, retrouvez des stages avec Olena Uutai et Laura Rebolloso, programmées sur le Festival Convivencia la veille au soir.

En matinée en centre-ville de Ramonville-St-Agne, avec Altana (ancienne danseuse du Ballet Baïkal), participez au stage “danses traditionnelles sibériennes”. Les peuples sibériens entretiennent une relation privilégiée avec la nature. La culture chamanique, attentive aux manifestations du monde animal, influe sur l’art des humains. L’esprit des forces naturelles apporte aux danses de Sibérie une énergie bienfaisante. Par l’expression du corps, c’est l’harmonie de l’être qui est favorisée. Pour les enfants à partir de 6 ans et les familles.

En après-midi avec Olena Uutai au château de Soule à Ramonville-St-Agne, participez en après-midi à un stage « voix de la nature ». Elle crée et improvise par la voix, des oiseaux, des animaux et les bruits de la nature. Un moment unique à ne pas manquer. Pour public adulte. Pas de prérequis nécessaire.

En après-midi, venez participer à une masterclass “mélodies du Son Jarocho” avec Laura Rebolloso au château de Soule à Ramonville-St-Agne. Laissez-vous emporter par le « Son Jarocho », une musique traditionnelle caribéenne. Pour musicien.nes confirmé.es, tout type d’instruments.

Les stages sont payants et sur réservation auprès de Convivencia.

Écluse, Castanet-Tolosan 31320 Castanet-Tolosan Castans 11160 Aude Occitanie

