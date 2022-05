Eclosions imaginaires Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret Lille Catégories d’évènement: Lille

La compagnie “les araignées du soir” vous propose le festival de théâtre Eclosions imaginaires qui alternera des spectacles de théâtre d’impro et de théâtre de texte ainsi qu’un spectacle jeune public. ——————————————————————————————————————————————————————————————————— **Au programme:** **- Vendredi 13 mai** 19h30 – Spectacle Impro Débutants 21h – Spectacle Impro Débutants **- Samedi14 mai** 14h30 – Spectacle Jeune Public “Pourquoi les enfants sont…” 18h – Spectacle “Comment Marie Forte-Cuisse réussit…” 21h – Spectacle “Théâtrogramme” **- Dimanche 15 mai** 16h – Spectacle d’Impro Débutants 18h – Spectacle d’Impro Intermédiaires 20h – Spectacle d’Impro Confirmés ### Reservation obligatoire ### Spectacles gratuit ### Participation au chapeau

Festival de théâtre – Spectacles d'impro théâtrale et spectacles de théâtre de texte
Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret
136, rue de l'abbé Aerts
Lille Wazemmes

