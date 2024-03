Eclosions cloître Saint-Trophime Arles, samedi 16 mars 2024.

Eclosions Invité en résidence par la Ville d’Arles, Stéphane Carbonne, plasticien a créé des sculptures en plastique recyclé, visibles aux Thermes de Constantin, au Cloître et au Théâtre Antique 16 mars – 15 avril cloître Saint-Trophime Entrée au tarif des lieux patrimoniaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T18:00:00+02:00

Le service culturel de la Ville d’Arles invite Stéphane Carbonne artiste plasticien en résidence de création dans le patrimoine de la cité.

Par ses sculptures plastiques, matière issue de notre société et de nos déchets, Stéphane Carbonne représente la fugacité de la présence et du vécu humain. Il poétise, par ce médium vulgaire, la dimension mémorielle et fantomatique du vivant et réussit à incarner la beauté du passage de l’intimité et la poésie du mouvement. Stéphane Carbonne sculpte, peint, dessine et réalise des performances.

A travers sa résidence de création, Stéphane Carbonne a arpenté la Ville et ses monuments et a créé des scuptures à échelle humaine, rétroéclairées. Elles sont à découvrir du 16 mars au 15 avril aux Thermes de Constantin, au Cloître Sainte-Trophime et au Théâtre antique.

cloître Saint-Trophime 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

sculptures patrimoine

Sculpture de Stéphane Carbonne