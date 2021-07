Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ECLOSION TRIO – COMPAGNIE A TROIS BRANCHES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Dans le cadre des Retrouvailles d’été. Chrysalide musicale développée par trois artistes musiciens (piano, violon et guitare) où l’improvisation constitue l’essence même de leur langage. Le violoniste Gaëtan Coutable nourrit son jeu d’improvisation d’influences sonores des Balkans. Le pianiste soliste Moberland ouvre son accompagnement en puisant son inspiration dans l’âme de Keith Jarrett. Le guitariste Solinca développe le son de sa guitare baryton bourdonnante et improvisée. Genre : musique improvisée Durée : 45 min. Tout public. https://www.facebook.com/eclosiontrio Dans le cadre des Retrouvailles d’été. Chrysalide musicale développée par trois artistes musiciens (piano, violon et guitare) où l’improvisation constitue l’essence même de leur langage. Le violoniste Gaëtan Coutable nourrit son jeu d’improvisation d’influences sonores des Balkans. Le pianiste soliste Moberland ouvre son accompagnement en puisant son inspiration dans l’âme de Keith Jarrett. Le guitariste Solinca développe le son de sa guitare baryton bourdonnante et improvisée. Genre : musique improvisée Durée : 45 min. Tout public. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

