Eclosion – solo dansé La Maison Nugues Romans-sur-Isère, samedi 23 mars 2024.

Eclosion – solo dansé ECLOSION aborde les thèmes de la maternité, de la féminité confrontés à la société actuelle. Il est question des différentes casquettes avec lesquelles la mère d’aujourd’hui tente de jongler. Samedi 23 mars, 15h00 La Maison Nugues

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Le corps, le souffle, les rires et le geste se mêlent pour écrire une pièce intime et profondément universelle.

Cette femme, ou plutôt ces femmes.

Combien d’entre nous cheminent sur les contreforts escarpés de la maternité?!

La femme qui porte dans son ventre et qui devient mère. Cette femme qui arpente le chemin de son existence, à la recherche de l’équilibre. Partagée entre ces injonctions sociétales, le rythme accéléré de notre monde, et ce à quoi elle aspire vraiment.

Soi, l’autre, les projections, le passé.

Dans cet entre-deux de la maternité, les miroirs sont nombreux…

L’enfermement est ici silencieux, insidieux. L’effondrement, la perte de repères entrent en collision avec ce moment hors du temps des premiers instants maternels. D’abord inconscients, tellement profonds. Cette femme s’applique à tout conjuguer, cumuler, perfectionner. C’est de cette souffrance silencieuse dont parle la pièce.

De cette solitude des premiers pas maternels d’où surgit la révolte d’être soi.

Une pièce dansée hybride dans laquelle danse-théâtre, mime et clown se chevauchent pour raconter cette histoire universelle : la venue au monde.

Mélanie Martinet – direction artistique, chorégraphie, danse et voix

Agnès Coutard – assistante chorégraphique

Maxim Marchand – mise en scène

Les ateliers du Clown fleurette :

Prendre un moment hors du temps pour rencontrer son enfant à travers l’exploration corporelle, jeux ludiques et poétiques. Une exploration des premiers sens de la vie : poésie visuelle et sensorielle, développement de la motricité, et éveil au mouvement dansé. Des jeux autour de la matière, des couleurs et des formes, au rythme des saisons.

ATELIERS – pour enfants de 3 à 6 ans

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes