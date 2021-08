Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe “ÉCLOSION” ENSEMBLE COURT-CIRCUIT – SPECTACLE EN CHANTIER Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

“ÉCLOSION” ENSEMBLE COURT-CIRCUIT – SPECTACLE EN CHANTIER Le Mans, 27 août 2021, Le Mans. “ÉCLOSION” ENSEMBLE COURT-CIRCUIT – SPECTACLE EN CHANTIER 2021-08-27 18:30:00 – 2021-08-27 19:15:00 Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans Sarthe Présentation publique d’une étape de travail du prochain spectacle “Éclosion” de l’ensemble Court-Circuit. Une création prévue pour 2022, mêlant cirque, musique contemporaine et installation artistique. En résidence du 23 au 28 août 2021 à la Chapelle de l’Oratoire. Un accueil du Pôle régional Cirque Le Mans (Cité du Cirque & Le Mans fait son Cirque). Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire. Spectacle en chantier “Éclosion” de l’ensemble Court-Circuit. Cirque, musique et installation artistique. Accueil Présentation publique d’une étape de travail du prochain spectacle “Éclosion” de l’ensemble Court-Circuit. Une création prévue pour 2022, mêlant cirque, musique contemporaine et installation artistique. En résidence du 23 au 28 août 2021 à la Chapelle de l’Oratoire. Un accueil du Pôle régional Cirque Le Mans (Cité du Cirque & Le Mans fait son Cirque). Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Ville Le Mans lieuville 48.01025#0.2002