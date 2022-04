Eclosion de la saison Arboretum National des Barres, 16 avril 2022, Nogent-sur-vernisson.

Eclosion de la saison

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Arboretum National des Barres

Pendant ces 3 jours, (re)découvrez l’Arboretum des Barres pendant une visite guidée inédite « Réveil de l’Arboretum, Réveil des sens ». Les plus courageux prendrons ensuite de la hauteur et tutoierons les cimes des arbres centenaires en toute sécurité avec l’Appel des Forêts. Les Boiseaux de Véro, oiseaux en bois flotté et autres matériaux naturels offerts par la Loire, feront une escale exceptionnelle à l’Arboretum ! Un marché artisanal vous propose aussi une sélection d’artisans et artistes locaux : objets en bois ou en cuir, vêtements en mohair, cosmétiques à la cendre, bijoux, des bons produits salés et sucrés, etc. Sans oublier les plantes bien sûr ! Et lundi, le SLAC organise une chasse aux œufs jusqu’à 13h et un tournoi de mini-golf toute la journée. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse. Les piques-niques sont autorisés.

Voir http://www.arboretumdesbarres.fr

Ouverture de l’arboretum pour un week-end prolongé entre découvertes, sports et gourmandises !

Arboretum National des Barres Domaine des Barres, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00