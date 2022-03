Éclosion au Bocal Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains Du mardi 15 au dimanche 27 mars 2022 Exposition: ÉCLOSION L’artisanat d’art s’expose à Salins! Carte Blanche

Cette Carte Blanche donnée à Marion Hawecker, plumassière, est l’occasion pour elle d’investir le Bocal comme un lieu à habiter et à partager avec une artisane locale, Ludivine Girardin, feutrière, autour d’un projet commun, réalisé spécialement pour l’événement et l’arrivée du printemps. Vernissage à la galerie le 18 mars à partir de 18h contact@galerielebocal.art https://galerielebocal.art/ Du mardi 15 au dimanche 27 mars 2022 Exposition: ÉCLOSION L’artisanat d’art s’expose à Salins! Carte Blanche

