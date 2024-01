Eclipse Lunar: Support Your Local Artists III Le Couvent Roubaix Roubaix, samedi 3 février 2024.

Eclipse Lunar: Support Your Local Artists III Opening de la Cage aux Fioles Samedi 3 février, 19h30 Le Couvent Roubaix Billets disponibles en pré-vente

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-04T02:30:00+01:00

Joignez-vous à cette soirée exceptionnelle où Eclipse Lunar et La Cage aux Fioles vous convient à une expérience immersive au Couvent de Roubaix le 3/02/24 de 18h à 2h! Un projet inédit célébrant la richesse artistique des acteurs audiovisuels locaux.

Explorez un univers à travers des sets hypnotiques de DJs et VJs, des installations visuelles interactives, et des compositions musicales live qui se déploieront à travers l’ensemble du Couvent.

Laissez-vous emporter par des animations et jeux concours palpitants, insufflant une touche ludique à cette expérience sensorielle, et exprimer votre style grâce aux tatouages flashs proposés, et dégustez les délices des food corners.

Line-up:

DJs: 7PLANT | FUL GRUV | JOEK | J.ZEL | LITTLEFISH | LUNAR | OFF BEAM | ROCCA | SUNBURN | TRISTAN BLACH | WOODTHORPE.

Artiste visuels: .reV | GAËL DOUEK b2b THOMAS ZADERATZKY | HENEMAN | JOLY | KALU | OMVRE | SCHNEIDER.

Billets disponibles en pré-vente pour assurer votre entrée.

Le Couvent Roubaix 128 boulevard de Strasbourg, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Roubaix le couvent

Eclipse Lunar