Médiathèque François-Rabelais, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

### Eclipse de Nuit Les yeux fermés vous choisirez une station, un mot devant lequel vous vous arrêterez. Par exemple le mot “fauve” (à ce mot sera associé le texte qui vous sera murmuré à l’oreille sans risque de contamination si ce n’est à cause de sa beauté). On vous attend pour ce moment d’écoute en toute délicatesse.

Accès libre dans le respect des mesures sanitaires

