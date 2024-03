Eclipse de lune Route De Fos RN 569 Istres, vendredi 12 avril 2024.

L’association Les Oreilles en face des Trous, en partenariat avec Scènes & Cinés organise journée de présentation de l’exposition “Éclipse de l’une” qui se déroulera le vendredi 12 avril 2024 à partir de 14h30 à l’Usine à Istres.

Un évènement pour échanger, débattre, s’enrichir, et impulser une dynamique territoriale autour de l’égalité femmes-hommes dans le milieu des musiques actuelles. L’association Les Oreilles en face des trous vous accueille autour de tables rondes, de la visite de l’exposition interactive Eclipse de l’une et de concerts 100% femmes.



Le soir, vibrez au sons de MADAM, trio rock explosif, et DOCILE, électro-pop et sensualité nuancée. Au cœur de cet événement engagé, découvrez l’exposition « Eclipse de l’une », mettant en lumière les artistes, musiciennes et techniciennes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12

Route De Fos RN 569 L’Usine

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

