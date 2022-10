ECLIPSE

ECLIPSE, 8 décembre 2022, . ECLIPSE



2022-12-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-08 EUR 6 6 CIE LE CIRQUE DES PETITES NATURES ( 31 )

Tout public > 7 ans. Durée 25 min

Sur scène, une lampe, une balle blanche, un chandelier, des allumettes, une enceinte qui diffuse un tango rétro… Léo Rousselet joue avec l’ombre, le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie. atp.administration@orange.fr +33 4 68 69 53 65 dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville