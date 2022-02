ÉCLATS par la compagnie Diluvienne centre culturel Semoy Catégories d’évènement: Loiret

centre culturel, le vendredi 25 mars à 20:30

### avec Anita Farmine et Arnaud Métivier Une lecture théâtralisée créée d’après le roman _Les bijoux bleus_ de Katharina Winckler qui donne voix à une violence comme ritualisée et trop souvent tue. L’histoire est basée sur des faits réels. Public : adultes, à partir de 16 ans

Une lecture théâtralisée créée d’après le roman Les bijoux bleus de Katharina Winckler qui donne voix à une violence comme ritualisée et trop souvent tue. centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy Loiret

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00

