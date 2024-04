Éclats d’Opéra Perrin Heyboer Causin Rue du Casino Vichy, dimanche 28 juillet 2024.

Deux artistes lyriques, aux tempéraments forgés dans le plus vif des métaux, s’affrontent et se consument dans un duel vocal soprano/baryton, entre passion et haine, exaltation et introspection !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 11:00:00

fin : 2024-07-28 12:15:00

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes billetterie@vichyculture.fr

