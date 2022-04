Éclats d’instants pour la nuit des musées Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Musée des Beaux-Arts de Limoges, le samedi 14 mai à 21:30

Éclats d’instants —————– ### Cie sous la peau de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche **Éclats d’instants** offrira des solos, duos et trios, extraits de pièces emblématiques du répertoire : Folie, Phobos, Dandy, le Piédestal des vierges, les Indomptés, D’Indicibles violences, etc… Un voyage dans l’univers du chorégraphe qui guidera le public à travers le musée des Beaux-Arts de Limoges pour une visite poétique et dansée de ce lieu exceptionnel.

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:00:00

