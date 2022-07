Eclats de vie, 19 novembre 2022, .

Eclats de vie



2022-11-19 – 2022-11-19

27 35 EUR JACQUES WEBER

Sculpté par cinquante ans de carrière, le grand Jacques Weber vous ouvre tout le bagage de ses mémoires, pour en extraire ses coups de foudres littéraires. Une échappée intime et poétique, émaillée d’anecdotes personnelles. Un moment de joie partagé et de privilège !

Faut-il encore présenter ce comédien emblématique du paysage artistique français, passionné de théâtre depuis la jeune enfance, et qui s’est illustré au cinéma (César du meilleur acteur dans Cyrano de Bergerac), à la télévision (récemment dans la série En thérapie) comme sur les planches ? Dans un seul en scène brillant et subtil, l’acteur hors-pair explore les plus grandes oeuvres de la création classique et

contemporaine, de Beckett à Artaud, en passant par Molière, Duras ou encore Claudel, Devos, Fontaine et Hugo. Des textes de toute beauté, pleins de force, qui viennent toucher et saisir chaque spectateur. Livrant les anecdotes d’une vie parsemée de rencontres, de souvenirs, il se confie aussi sur les peurs, les doutes et les joies qui ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. Heureux comme un enfant d’être sur scène, Jacques Weber vous invite à partager cette joie. La joie, même dans la tragédie, de rire et de pleurer ensemble.

Tout Public

Durée : 1h30

JACQUES WEBER

