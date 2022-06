Eclats de vie

Eclats de vie

2022-07-25 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-25 23:00:00 23:00:00 EUR Voilà 50 ans que Jacques Weber transmet sa passion du théâtre, imposant charisme et détermination.

Prose et vers, théâtre et roman, tout s’entremêle pour nous faire voyager à vue entre éclats de rire et émotion intense. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

