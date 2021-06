Éclats de styles – Exposition Pleumeur-Bodou, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pleumeur-Bodou.

Éclats de styles – Exposition 2021-07-23 – 2021-08-15 Chemin de Saint-Uzec Chapelle de Saint-Uzec

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Peinture numérique, photographie, mosaïque, poésie.

Dans la chapelle : peintures numériques de Caroline Berthet, photographies de Christophe Martinez, mosaïques de Georges Le Noane et les éditions ALAUDA.

A l’extérieur de la chapelle : implantation poétique avec Pierre Pelliard, Isabelle Leseigneur et quelques autres auteurs du Trégor, rassemblés par l’association ALAUDA, dédiée à la lecture et l’écriture.

+33 6 79 31 66 10

