Éclat(s) de rue Caen, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Caen.

Éclat(s) de rue 2021-07-08 – 2021-07-28

Caen Calvados

Tous les jeudis et vendredis du 8 juillet au 28 août, prenez rendez-vous avec la saison des arts de la rue à Caen. Caen accueille de nombreux spectacles de rue gratuits, pour tous les âges et tous les goûts.

Au total 47 compagnies sont accueillies avec 75 représentations qui sauront vous divertir, vous émerveiller ou vous faire rire tout au long de l’été.

Trois temps forts :Soirée d’ouverture de la saison, le jeudi 8 juillet dans le quartier de la Pierre Heuzé

Une soirée festive et riche en programmation, qui se clôturera par la création, Murmuration(s), une déambulation participative, la compagnie du Ballon Vert, accompagnée par la compagnie des Grandes personnes.Journée famille : journée spéciale famille, le vendredi 6 août au Parc de la Fossette

Véritable festival jeune public, sur une journée, de 10h à 18h, avec 5 compagnies pour 10 représentations, des animations et des ateliers en partenariat avec le Syvedac et le service du développement durable de la Ville de Caen.Éclat(s) final : les 27 et 28 août en centre-ville de Caen

19 compagnies, dont 7 compagnies off, pour 35 représentations sur deux jours.

Découvrez le programme complet dans notre agenda en ligne.

+33 2 31 30 41 00 https://caen.fr/eclatsderue

Au total 47 compagnies sont accueillies avec 75 représentations qui sauront vous divertir, vous émerveiller ou vous faire rire tout au long de l’été.

