ECLATS DE FEMMES ou Les femmes puissantes chez Molière Trie-Château, 23 avril 2023, Trie-Château Trie-Château.

ECLATS DE FEMMES ou Les femmes puissantes chez Molière

Parc M. Froment (derrière la Mairie) Trie-Château Oise

2023-04-23 15:00:00 – 2023-04-23 16:15:00

Trie-Château

Oise

Trie-Château

AVEC L’AIDE A LA DIFFUSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA CCVT

Dans une mise en scène alerte et cocasse, des scènes de pièces de Molière : Le médecin malgré lui, Le Malade Imaginaire, Tartuffe, Le misanthrope, Le Sicilien, Le Bourgeois Gentilhomme dessinent des portraits de femmes puissantes qui n’ont pas froid aux yeux.

Molière a écrit des rôles de femmes spontanées, pleines de bon sens qui dénoncent les supercheries, les vanités, les mariages forcés et énoncent des vérités face aux charlatans de l’église, de la mode, de la médecine : Dorine tient tête, Martine se rebelle, Toinette se déguise en médecin, elles n’ont peur de rien ! Ces Eclats de femmes sont réactualisés par les discussions contemporaines entre le comédien et sa metteuse en scène qui interprètent 7 rôles différents en changeant de costumes.

AVEC L’AIDE A LA DIFFUSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA CCVT

Dans une mise en scène alerte et cocasse, des scènes de pièces de Molière : Le médecin malgré lui, Le Malade Imaginaire, Tartuffe, Le misanthrope, Le Sicilien, Le Bourgeois Gentilhomme dessinent des portraits de femmes puissantes qui n’ont pas froid aux yeux.

Molière a écrit des rôles de femmes spontanées, pleines de bon sens qui dénoncent les supercheries, les vanités, les mariages forcés et énoncent des vérités face aux charlatans de l’église, de la mode, de la médecine : Dorine tient tête, Martine se rebelle, Toinette se déguise en médecin, elles n’ont peur de rien ! Ces Eclats de femmes sont réactualisés par les discussions contemporaines entre le comédien et sa metteuse en scène qui interprètent 7 rôles différents en changeant de costumes.

Trie-Château

dernière mise à jour : 2022-12-21 par