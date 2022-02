Éclats de Femmes – Journée de clôture Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Journée thématique égalité Femmes-Hommes —————————————- **En partenariat avec le centre social Empalot, l’espace social du grand Ramier, la MJC Toulouse Empalot, Le Greta et L’ASEER, dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes.** Femme, mère, compagne, amie, voisine… Et si on prenait le temps de s’occuper de soi ? Dès février, ateliers bien-être et artistiques, spectacles, concerts et expositions seront proposés avec en point d’orgue la journée du 18 mars. Au programme : * Ateliers danse, sport, bien-être, chant * Studio Photo * Concert Les Choraleuses * Repas partagé & soirée dansante Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

