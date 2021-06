Éclatant de couleurs Musée des Beaux-Arts de Quimper, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quimper.

Les classes se sont attelées au défi grâce à l’intervention de la plasticienne Sylvie Anat qui les a fait travailler à partir de reproductions le temps de la fermeture du musée. Trois séances ont eu lieu en classe au 1er trimestre 2021. Ces travaux d’élèves trouvent pour inspiration le fonds ancien des marines du musée qu’ils retravaillent en privilégiant une composition simplifiée, dessinée au fusain. Non seulement la mise en page du paysage peint à la gouache vise l’épure, la synthèse mais les couleurs sont éclatantes avec des oppositions d’aplats de complémentaires et une gamme chromatique resserrée. Les élèves osent peindre à la gouache la mer en vert et le ciel en rouge ! Le rendu est très graphique, contemporain. La première séance de travail plastique a consisté à pratiquer des recherches colorées, puis les séances deux et trois ont été consacrées à l’esquisse du paysage puis à sa mise en couleurs. A la réouverture du musée, les élèves sont venus confronter leurs créations aux œuvres originales et ont aiguisé leur regard d’historiens de l’art en herbe grâce au concours d’un guide-conférencier. Ils ont suivi trois visites : les couleurs, les marines et Henry Moret. Il n’est pas coutume de créer puis d’observer mais c’est pourtant cette démarche qui a été mise en œuvre lors de cette année exceptionnelle et qui permet finalement aux artistes en herbe d’exercer un œil averti sur l’art.

La classe/l’oeuvre :Trois classes quimpéroises (CE2 de Kervilien et Monnet, CP/CE1 de St-Charles) revisitent les paysages anciens de la collection du musée en osant les interpréter haut en couleurs !

