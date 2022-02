ECLAT MAGDALENA #2 – LE GRAND LOTO DE MAGDALENA Montpellier, 12 février 2022, Montpellier.

ECLAT MAGDALENA #2 – LE GRAND LOTO DE MAGDALENA Montpellier

2022-02-12 – 2022-02-12

Montpellier Hérault

Ensemble laissons faire le hasard – s’il existe.

Il vous suffit de remplir la grille avec des haricots secs sur les numéros chargés d’histoire(s) qui seront tirés au sort par des mains expertes et avisées. Alors vos chances de gagner des lots incroyables seront les mêmes que celles de votre voisin·e de table.

Rassurez vous quoi qu’il arrive vous pourrez déguster les élixirs de consolation proposés à la buvette.

Arbitré dans les règles de l’art par MC et MC et les Mixeuses Solidaires. Une ambiance festive, endiablée, non sexiste, ouverte à toutes et tous.

Les Mixeuses Solidaires agissent concrètement pour récolter des fonds et soutenir des actions, nous donnons de nos voix à travers le partage et l’amour de la musique, rappelant que les femmes sont aussi les actrices de la lutte contre toutes formes d’inégalités.

Le collectif réunit 17 djs du Sud de la France. Pour notre plus grand plaisir, c’est Emeraldia Ayakashi qui viendra accompagner Magdalena.

TARIFS planches de loto :

– 1 planche : 2€

– 4 planches : 5€

ATTENTION – NOUS NE PRENONS PAS LA CB

Entrée gratuite – sans réservation

lereservoirmtp@gmail.com

Montpellier

