Le domaine des Bardes – De Ferme en Ferme 160 chemin des Bardons, 29 avril 2023, Eclassan.

Venez visiter le domaine, halte gauloise autour du vin en méthode nature,biologique, symbiose avec la nature et pratique biodynamique..

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 19:00:00. .

160 chemin des Bardons Domaine des Bardes

Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit the estate, a Gallic stopover for wine in the natural, organic method, symbiosis with nature and biodynamic practice.

Venga a visitar la finca, escala gala del vino elaborado según el método natural, biológico, en simbiosis con la naturaleza y con prácticas biodinámicas.

Besuchen Sie das Weingut, einen gallischen Halt rund um den Wein nach der Methode nature,biologique, Symbiose mit der Natur und biodynamischer Praxis.

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche