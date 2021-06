Éclaircie #1 MJC de Sceaux, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Sceaux.

Éclaircie #1

MJC de Sceaux, le vendredi 2 juillet à 20:30

[**Nymphoniks**](https://www.facebook.com/N.orchestra) Le Nymphonik Orchestra est l’aventure humaine d’une bande d’amis curieux, tombés dans la musique par excés de bonne humeur. Avides de rencontres et de nouvelles expériences, le groupe a pour seule vocation de répandre la musique cuivrée, la danse et la fête en bas de chez vous, sur scène et dans les rues de France ou d’ailleurs. Son répertoire puise dans les rythmes populaires du sud ( cumbia, salsa, reggae, ska), de l’est (Bregovic, Markovic), de l’ouest (Budos Band, Marc Ronson, Earth Wind & Fire). Nymphoniks ou l’art de rendre l’instant inoubliable ! [Waykiki Boys](https://www.facebook.com/waykikiboys) Les Waykiki Boys, c’est un groupe parisien d’électro tropical surf dont l’univers se nourrit du catch mexicain la Lucha libre, du style tropical et de la cumbia psychédélique péruvienne. Habitué à la scène après plus de 150 concerts en France et à l’étranger, ils ont sorti l’EP « Waykiki Boys » en 2016, distribué par Pucci records, puis « Carnaval animal », enregistré dans le studio d’André Manoukian, à Chamonix et distribué par Active records. Après ces deux EP, le groupe travaille aujourd’hui à la sortie de son premier album financé par une campagne de crowdfunding. _Bar sur place_

Gratuit

Concerts gratuis & en plein air sur la place devant la MJC

MJC de Sceaux 21, rue des écoles sceaux Sceaux Hauts-de-Seine



