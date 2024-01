Eclairage sur les Jeux Olympiques Centre de physique des particules de Marseille Marseille 9e Arrondissement, jeudi 1 février 2024.

Dans le cadre du cycle «Lumières sur les JO», conférence du journaliste François Thomazeau à l’auditorium de l’Hexagone.

Plongez dans l’atmosphère et l’organisation du plus grand événement sportif vu de l’intérieur (logistique,médias,sécurité,transport,anecdotes),



mais aussi les grandes histoires auxquelles il a été mêlé (exclusion pour dopage de Ben Johnson en 1988, explosion aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, record du monde d’Usain Bolt à Pékin en 2008 etc.)



François Thomazeau, journaliste et écrivain, a couvert 11 Jeux Olympiques (hiver-été) pour l’agence de presse Reuters entre 1988 et 2012. .

Début : 2024-02-01 12:15:00

