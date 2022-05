Éclairage sur la fin des âges sombres et l’époque de réionisation: la partition de CONCERTO

Éclairage sur la fin des âges sombres et l’époque de réionisation: la partition de CONCERTO, 13 mai 2022, . Éclairage sur la fin des âges sombres et l’époque de réionisation: la partition de CONCERTO

2022-05-13 – 2022-05-13 Dans l’histoire de l’Univers, une période charnière intrigue notre communauté.



C’est la réionisation, qui marque la fin des âges sombres et la renaissance cosmique. Elle correspond à une période ancienne de l’histoire de l’Univers où le rayonnement des premières étoiles et

des premiers quasars a commencé à ioniser de façon importante les atomes neutres s’étant formés à la recombinaison 380 000 ans

environ après le Big Bang. Nous verrons ce qu’est la réionisation et comment percer ses mystères.

Installé au printemps 2021 sur le télescope APEX sur le plateau de Chanjantor dans le désert chilien d’Atacama, l’instrument CONCERTO va observer le jeune Univers entre 600 millions d’années et 1,2 milliard d’années. Il va contribuer à lever le voile sur l’époque de réionisation. Conférence par Guilaine Laguache, astronome et directrice de recherche, spécialiste de la cosmologie observationnelle au LAM, suivie d’une observation des étoiles si le temps le permet. Dans l’histoire de l’Univers, une période charnière intrigue notre communauté.



C’est la réionisation, qui marque la fin des âges sombres et la renaissance cosmique. Elle correspond à une période ancienne de l’histoire de l’Univers où le rayonnement des premières étoiles et

des premiers quasars a commencé à ioniser de façon importante les atomes neutres s’étant formés à la recombinaison 380 000 ans

environ après le Big Bang. Nous verrons ce qu’est la réionisation et comment percer ses mystères.

Installé au printemps 2021 sur le télescope APEX sur le plateau de Chanjantor dans le désert chilien d’Atacama, l’instrument CONCERTO va observer le jeune Univers entre 600 millions d’années et 1,2 milliard d’années. Il va contribuer à lever le voile sur l’époque de réionisation. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville