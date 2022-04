Éclairage nocturne du jardin et de la façade de l’hôtel Le Vergeur Musée Le Vergeur, 14 mai 2022 21:30, Reims.

Nuit des musées Éclairage nocturne du jardin et de la façade de l’hôtel Le Vergeur Musée Le Vergeur Samedi 14 mai, 21h30 Entrée libre

Le Vergeur en couleurs

Eclairage nocturne du jardin et de la façade de l’hôtel Le Vergeur, l’un des plus anciens bâtiments civils de Reims, agrandis et restaurés depuis le XIIIème siècle.

Par la direction de la culture de la ville de Reims (sous réserve)

Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/

Free entry Saturday 14 May, 21:30

An immersion in the preserved interiors of a mansion of the Rémoise bourgeoisie, illustrating three centuries of art of living and telling an intimate history of the heritage of Reims.

Iluminación nocturna del jardín y la fachada del hotel Le Vergeur, uno de los edificios civiles más antiguos de Reims, ampliados y restaurados desde el siglo XIII.

Por la Dirección de Cultura de la ciudad de Reims (sujeto)

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:30

36 Place du Forum, 51100 Reims 51100 Reims Grand Est