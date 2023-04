Mascarade – Ballet & Orchestre ZÉNITH DE STRASBOURG ZÉNITH EUROPE, 29 octobre 2023, ECKBOLSHEIM.

Mascarade – Ballet & Orchestre ZÉNITH DE STRASBOURG ZÉNITH EUROPE. Un spectacle à la date du 2023-10-29 à 17:00 (2023-10-29 au ). Tarif : 40.0 à 68.0 euros.

Franceconcert (2 L-R-22-6222 / 3 L-R-) présente ce spectcale. BALLET ET ORCHESTRE – Théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Arménie En hommage au compositeur Aram Khatchatourian et à sa contribution à la culture arménienne, l’Opéra et le Ballet National d’Arménie met sur l’avant de la scène française un ballet riche en émotions. En 1941, Aram Khatchatourian compose Mascarade pour la pièce éponyme du poète et dramaturge russe Mikhaïl Lermontov. C’est grâce à la suite en cinq mouvements que cette musique est devenue mémorable. La première a eu lieu le 21 juin 1941 au Théâtre Vakhtangov de Moscou. Mascarade est une pièce tragique qui mêle amour, tromperie et mystère. C’est au cours d’un grand bal masqué que se croisent les destins des différents personnages qui, à la suite d’une malheureuse méprise, sont précipités vers une résolution dramatique. Le Théâtre de l’Opéra représente la fierté de la nation arménienne, situé au cœur de la capitale : Erevan. C’est le berceau de création pour les opéras et les ballets les plus célèbres d’Arménie. Les rideaux de ce théâtre ont été ouverts pour la première fois le 20 janvier 1933. Depuis plus de 90 ans, il demeure la gloire de la scène musicale nationale, permettant à tous de découvrir l’art dramatique arménien. Aujourd’hui, le Théâtre d’Opéra et de Ballet d’Arménie s’emploie à élargir son répertoire de chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet arméniens et internationaux. Théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Arménie Théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Arménie

ZÉNITH DE STRASBOURG ZÉNITH EUROPE ECKBOLSHEIM 1 Allée du Zénith Bas-Rhin

