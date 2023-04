Exposition l’eau, une ressource vitale Ferme du Parcot, 6 mai 2023, Échourgnac.

Exposition : l’eau : une ressource vitale

Panneaux illustrés des photos de Yann Arthus Bertrand, des jeux, des albums jeunesse entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28.

2023-05-06 à ; fin : 2023-07-02 18:30:00. .

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition : water : a vital resource

Panels illustrated with photos by Yann Arthus Bertrand, games, children’s books, free entry during the opening hours of the Parcot Farm ? 05 53 81 99 28

Exposición: el agua: un recurso vital

Paneles ilustrados con fotos de Yann Arthus Bertrand, juegos, libros infantiles entrada gratuita durante el horario de apertura de la Granja Parcot ? 05 53 81 99 28

Ausstellung: Wasser: eine lebenswichtige Ressource

Tafeln mit Fotos von Yann Arthus Bertrand, Spiele, Jugendbücher Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Ferme du Parcot ? 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-03-24 par Vallée de l’Isle