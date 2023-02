ECHOSYSTEME #4 L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 17 mars 2023, PARIS.

ECHOSYSTEME #4 L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 19:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

Le Collectif Echosystème et Happy Prod (L-R-21-00587) présentent :



ÉCHOSYSTÈME #4 : AMBIENT CINÉMA

Mathias Delplanque (live) + Tryphème (live) + Quiet Voices (session d’écoute)

ÉCHOSYSTÈME est une série d’événements consacrés à la musique ambient, expérimentale et électronica.

Le Vendredi 17 mars 2023, de 19h à 23h30 le Collectif Echosystème et l’Archipel présentent deux lives et un nouvel EP à écouter dans la pénombre et le confort d’une salle de cinéma.

Au programme de cette nouvelle édition :

Mathias DELPLANQUE (live)

TRYPHÈME (live)

QUIET VOICES (release session, écoute)

Détails de la soirée:

19h30-20h30 : Séance d’écoute de QUIET VOICES et rencontre avec les artistes du projet

Release session et séance d’écoute du projet collectif Quiet Voices, en présence des artistes, à l’occasion de la parution de leur premier EP « Hantologies » (Sähkö Recordings). Quiet Voices initié par l’auteur et artiste sonore Jean-Yves Leloup, réunit les artistes Hélène Vogelsinger, Maxence Cyrin, Villeneuve & Morando, Wild Anima et le regretté François-Eudes Chanfrault, autour d’un projet musical qui emprunte autant à la musique ambient qu’à l’esthétique cinématographique et au spoken word. Leur premier EP dévoile un univers sonore hanté par des voix, qui semblent surgies de l’univers des rêves, ou de l’au-delà.

Rencontre et interview avec les artistes Mathias Delplanque et Tryphème

20h45-21h30 : TRYPHÈME, live

Révélée avec un premier album, Online Dating (2017), évoquant l’âge d’or du label Warp (Plaid, Aphex Twin), cette compositrice française interprète sur scène, équipée de deux synthétiseurs numériques, une série de morceaux inspirés de son album “Thanks God For Air Emotions” (2019), ainsi que de nouvelles pièces, à mi-chemin entre électronica et ambient.

21h45-22h30 : MATHIAS DELPLANQUE, live

Auteur depuis 2002 d’un quinzaine d’albums, en solo comme avec son groupe Lena, Mathias Delplanque, par ailleurs artiste sonore et compositeur pour la danse contemporaine, navigue à mi-chemin entre l’ambient, l’électronica et la musique électroacoustique. Il interprète sur scène un live inspiré de ses albums “Ô Seuil” (2022) et “Drachen” (2015) parus sur le label Ici d’ailleurs, à l’aide d’une série d’instruments samplés en direct (basse électrique jouée à l’archet, carillon, percussions, mélodica et synthétiseurs), à partir desquels il construit de riches matières acoustiques en forme de paysages sonores immersifs.

Réservation PMR : 0640811375

Votre billet est ici