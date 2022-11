Echos polychromes Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

2022-11-21 – 2022-12-31

Côte-d’Or Beaune 8 8 EUR Dans le cadre des « RV aux Jardins 2022 », l’Hôtel Dieu des Hospices Civils de Beaune inaugure dans la cour des fondateurs le jardin Echos polychromes, imaginé par Stéphane Larcin & Géraldine Carré, et réalisé par B. Demeulemeester. L’ouverture à la visite de ce nouvel espace s’inscrit désormais dans le parcours de découverte du site: le jardin offre au public une perspective inédite sur les hautes toitures polychromes des Hospices; il s’affirme comme un lieu propice à la flânerie et à la rêverie. Et, face aux enjeux soulevés par les effets du changement climatique, les paysagistes ont veillé à adapter les pratiques du jardin à celles de l’histoire des lieux. Vendredi 3 juin, de 14h à 18h, les paysagistes seront présents dans la cour des Fondateurs pour échanger avec les visiteurs sur la conception et la réalisation du jardin « Echos polychromes » https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu Hôtel Dieu 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune

