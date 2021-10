Paris Le Point Ephémère île de France, Paris ÉCHOS, l’exposition d’Anne Pommel à Point Éphémère Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ÉCHOS, l’exposition d’Anne Pommel à Point Éphémère Le Point Ephémère, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 14h à 22h

Le samedi 30 octobre 2021

de 14h à 22h

Le mardi 2 novembre 2021

de 14h à 22h

Le mercredi 3 novembre 2021

de 14h à 22h

Le jeudi 4 novembre 2021

de 14h à 22h

Le vendredi 5 novembre 2021

de 14h à 22h

Le samedi 6 novembre 2021

de 14h à 22h

Le dimanche 7 novembre 2021

de 14h à 22h

Le mardi 9 novembre 2021

de 14h à 22h

Le mercredi 10 novembre 2021

de 14h à 22h

Le jeudi 11 novembre 2021

de 14h à 22h

Le vendredi 12 novembre 2021

de 14h à 22h

Le samedi 13 novembre 2021

de 14h à 22h

Le dimanche 14 novembre 2021

de 14h à 22h

gratuit

Exposition d’Anne Pomel ECHOS “ÉCHOS fait référence aux échanges et aux partages entre le monde de la danse et celui de l’illustration. C’est une exposition dont l’intention est de créer des ponts entre ces différentes disciplines artistiques. Son concept repose sur l’idée de l’interprétation du mouvement, à travers une multitude de sensibilité. 27 illustrateurs et 29 danseurs ont été invité à participer à ce projet. Au cours des prochains mois, chaque illustrateur travaillera à la réalisation d’un portrait de l’un des 29 danseurs qui lui a été préalablement associé. Les illustrateurs proposeront leur vision du mouvement transposées sur des affiches et des animations. Les danseurs, quant à eux, se produiront lors d’un battle qui aura lieu le soir du vernissage. A travers ce projet, nous espérons créer un espace de rencontres entre des univers qui ne se côtoient pas nécessairement ; mais également faire découvrir des artistes talentueux.” ANNE POMEL Basée à Paris, Anne Pomel est l’organisatrice de ce projet. Après des études de graphisme et de mode, elle se dirige vers l’illustration. Elle travaille régulièrement avec les éditions Milan, pour lesquelles elle dessine des livres pour enfants ; mais également pour Bayard éditions, Causette, Simon & Schuster, Little Brown Books, Topo. Elle pratique également la danse depuis plusieurs années. Il y a deux ans, l’illustratrice a découvert la danse électro et s’est rapidement immergée dans cet univers. C’est ainsi qu’elle a progressivement intégré dans son travail personnel les danseurs et le mouvement. LES DANSEURS Crazy -Gabrielle Sade – Nadeeya – Julie – Miel – Link – Goky – Mariana – Yvonne – Vexus – Cyborg – Ashley Beckett – Tianée – Wolf – Jade – Soleila Chaou – Ashley Lya – Le Mino – Bale – Théa x23 – Hava Hudry – Goran – Anaïs – Julien Bodé – Matteo Masson – Strauss Serpent – Mugi – Biscuit – Tin Expositions -> Autre expo Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)

Contact : Le Point Ephémère 0140340248 https://pointephemere.org/Nos-evenements-a-venir-Projet https://www.facebook.com/events/243982991086135/ Expositions -> Autre expo

