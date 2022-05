ECHOS la CIE les Jolies Choses Aucun, 11 septembre 2022, Aucun.

ECHOS la CIE les Jolies Choses fête du ciel AUCUN Aucun

2022-09-11 15:00:00 – 2022-09-11 fête du ciel AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées

ECHOS de Théâtre, de corps et de paroles d’habitants. nTHÉÂTRE & texte : Mélia BANNERMAN / CONTE : Nathalie LHOSTE-CLOS / Texte & DANSE : Sophie BARROS nÉchos de paroles, Échos de la nature, Échos du monde… Comment les questions et les nenjeux climatiques résonnent-ils ? La Cie les Jolies Choses vous emporte dans une nrandonnée immobile, immersive et sensible qui questionne l’écologie en s’inspirant de ntémoignages, comme une hybridation ethno-artistique à la croisée des chemins. nCréée en 2003, la Compagnie Les Jolies Choses a eu, dès sa naissance, la volonté naffirmée de s’inscrire dans la création artistique et la vie culturelle de son territoire nd’origine ( la vallée de Luz St Sauveur) tout en se donnant les moyens d’un rayonnement nau plan départemental, régional et national. Désireuse d’ouvrir son champ de création, la ncompagnie fait régulièrement appel à des artistes régionaux voire nationaux, mêlant les ndiverses formes d’art : théâtre, danse, musique, installations plastiques, vidéo. Rattachée nà la Maison de la vallée de Luz St Sauveur, notre compagnie, soucieuse d’élargir l ‘accès na la culture pour un public éloigné dans une zone rurale, s’inscrit dans une action de nvalorisation culturelle du patrimoine matériel et immatériel. Quelques créations nexistantes en lien… n• les SPECTACLES ITINÉRANCE : visites artistiques de villages de nos vallées. n• L’application pyrénéenne PATRIMOINE EN BALADE : Créations d’objets sonores à npartir de témoignages d’habitants. n• Le spectacle CAILLOUX : Montagne, village, habitants, marche et souffle ! E théâtre, musique et danse. n• Le spectacle Double jeu de contes pyrénéens : Contes

fête du ciel AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-05-14 par